Dalla Regione 150mila euro per il cimitero

La Regione Lombardia ha stanziato 150mila euro per il cimitero cittadino. I fondi serviranno a lavori di riqualificazione, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli sui tempi o le modalità di intervento. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e ora si attende di capire come verranno utilizzati questi soldi per migliorare il servizio ai cittadini.

Arrivano da Regione Lombardia i 150mila euro di finanziamento che verranno utilizzati per la riqualificazione del Cimitero cittadino. A dare la notizia dello stanziamento che apre la strada ai prossimi lavori è stata l'Amministrazione comunale di Vanzaghello. "In fase di approvazione del Bilancio di previsione di Regione Lombardia, nello scorso mese dicembre, i consiglieri regionali Luca Marrelli e Christian Garavaglia hanno firmato un emendamento per riconoscere a Vanzaghello un contributo da 15omila euro – spiegano gli amministratori cittadini - che rientra tra gli interventi di valorizzazione dei territori che Regione Lombardia ha messo in campo nell'ultimo documento".

