Auto esce di strada per la neve morto il 30enne Francesco Roncoroni | erano in 7 in auto

Un incidente stradale si è verificato a Varzo, coinvolgendo un’auto con sette persone a bordo. Nella collisione, un 30enne ha perso la vita, mentre gli altri occupanti sono stati soccorsi. L’incidente è avvenuto a causa della neve presente sulla strada. La vittima è un giovane di 30 anni. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.