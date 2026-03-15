Auto esce di strada per la neve morto il 30enne Francesco Roncoroni | erano in 7 in auto
Un incidente stradale si è verificato a Varzo, coinvolgendo un’auto con sette persone a bordo. Nella collisione, un 30enne ha perso la vita, mentre gli altri occupanti sono stati soccorsi. L’incidente è avvenuto a causa della neve presente sulla strada. La vittima è un giovane di 30 anni. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.
Francesco Roncoroni è il ragazzo che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Varzo. Stando a quanto riferito, nell'auto c'erano 7 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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