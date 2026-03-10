Archeotrekking urbano all' Acquasanta | visite guidate dell' antica borgata e delle fornaci Maiorana

Un archeotrekking urbano si svolge nell'Acquasanta a Palermo, offrendo visite guidate dell'antica borgata e delle fornaci Maiorana. L'evento permette di scoprire le strutture storiche, i giardini e gli edifici in stile liberty presenti nel quartiere. Le visite sono organizzate per far conoscere i luoghi di interesse e approfondire la memoria dell'area. L'iniziativa si svolge nel quartiere di Palermo, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra storia e archeologia industriale.

Torna un Archeotrekking urbano nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, tra bellezze liberty, giardini e archeologia industriale. Il tour è una passeggiata, guidata dall'archeologo e guida abilitata Antonio Alfano, che condurrà i visitatori alla scoperta della borgata marinara dell'Acquasanta. Si visiteranno: al chiesa Maria SS. della Lettera, villa Geraci, parte dell'antico stabilimento termale Pandolfo, e le Antiche Fornaci Maiorana, un luogo affascinante tra ipogei e ciminiere, che racconta la storia industriale della Sicilia e offre uno sguardo unico sul passato produttivo della regione.