L' antica borgata e le fornaci Maiorana | archeotrekking urbano all' Acquasanta

L'antica borgata di Acquasanta e le fornaci Maiorana sono state protagoniste di un archeotrekking urbano, organizzato per scoprire le tracce di un passato industriale. Durante l'escursione, i partecipanti hanno visitato le vecchie fornaci, ancora visibili tra i quartieri moderni, e hanno potuto ammirare edifici liberty e giardini nascosti. Questa passeggiata ha permesso di rivivere le atmosfere di un tempo, attraversando strade che conservano segni di un passato operaio e artigianale.

Archeotrekking urbano nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, tra bellezze liberty, giardini e archeologia industriale.Il tour è una passeggiata, guidata dall'archeologo e guida abilitata Antonio Alfano, che condurrà i visitatori alla scoperta della borgata marinara dell'Acquasanta.Si visiteranno: La chiesa Maria Santissima della Lettera, villa Geraci, parte dell'antico stabilimento termale Pandolfo, e le Antiche Fornaci Maiorana, un luogo affascinante tra ipogei e ciminiere, che racconta la storia industriale della Sicilia e offre uno sguardo unico sul passato produttivo della regione.