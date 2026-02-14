L’azienda agricola Fabbri’s presenta il nuovo vino bianco

Un sorso che racconta i millenni tra aromi di uva muschiata che diffondono profumi. Si chiama "3500 – Dalla Terra degli Antichi" ed è il nuovo vino bianco dell’azienda agricola Fabbri’s, nato per celebrare una scoperta scientifica straordinaria avvenuta tra le zolle della Terramara di Pilastri. E’ stato presentato ieri mattina, nella suggestiva cornice del Museo Archeologico di Stellata. Un progetto che è molto più di un’etichetta vinicola: è un ponte gettato tra l’Età del Bronzo e i giorni nostri. C’è un primato italiano nel calice. Tutto nasce dagli scavi archeologici condotti tra il 2013 e il 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tradizione e storia in bottiglia: "3500. Dalla Terra degli Antichi". Nelle ceramiche le tracce del vino

