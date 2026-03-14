Scoperti antichi interruttori genetici nascosti nelle piante per 400 milioni di anni

Gli scienziati hanno individuato antichi “interruttori” genetici nelle piante che risalgono a circa 400 milioni di anni fa. La scoperta si basa su ricerche condotte nel campo della biologia evolutiva, che hanno analizzato come i meccanismi genetici siano cambiati nel corso di centinaia di milioni di anni. La ricerca apre nuove prospettive sulla storia evolutiva delle piante e sui loro adattamenti nel tempo.

Gli scienziati hanno esplorato per decenni il concetto di “tempo profondo” in biologia, ossia come i meccanismi genetici si siano evoluti nel corso di centinaia di milioni di anni. Mentre i geni e le loro funzioni principali risultano spesso conservati tra specie molto distanti, lo stesso non valeva per il DNA che regola quando e come i geni si attivano. Ora, grazie ai progressi nella genetica e all’uso di strumenti computazionali avanzati, è stato scoperto che il DNA normativo nelle piante può essere sorprendentemente antico. Uno studio pubblicato su Science, condotto da Cold Spring Harbor Laboratory e collaboratori internazionali, ha identificato oltre 2,3 milioni di sequenze regolatorie conservate in 314 genomi vegetali di 284 specie. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Scoperti antichi “interruttori” genetici nascosti nelle piante per 400 milioni di anni Articoli correlati Blitz in autostrada: scoperti quasi 400 chili di droga nascosti tra la verdura - VIDEOI carabinieri hanno sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un camion proveniente dalla Spagna. Geni primordiali svelati: studio ripercorre l’alba della vita e identifica i mattoni genetici più antichi.Uno studio condotto da ricercatori statunitensi ha identificato geni, chiamati paraloghi universali, la cui origine risale a un periodo precedente...