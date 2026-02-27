L'ex Cnr si trova al centro di problemi legati a violenza e attività non autorizzate. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di comportamenti illeciti, suscitando preoccupazione tra i residenti. La proposta di istituire un commissariato di Polizia si fa strada come possibile soluzione, mentre le autorità cercano di affrontare le criticità emergenti nel tessuto urbano.

"Avvieremo la raccolta firme per chiedere l’apertura di un commissariato di Polizia in città". Ieri il direttivo di Scandicci Civica, il capogruppo Giovanni Bellosi, il presidente Maurizio Freschi hanno tenuto un’assemblea pubblica nell’area ex Cnr, a pochi metri dal luogo dove è stata uccisa Silke Sauer, 44enne senza fissa dimora trovata decapitata mercoledì scorso. I varchi nella recinzione sono il segno visibile che gli occupanti abusivi sono tornati, quantomeno per recuperare gli oggetti che avevano lasciato dopo lo sgombero. "Una città incompleta – ha detto Bellosi – e un deficit di presidio portano a questi problemi. Abbiamo presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di sollecitare l’apertura di un commissariato di polizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'ex Cnr tra violenza e abusivismo: "Illegalità tollerata per troppo tempo"

