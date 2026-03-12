Il Tar del Lazio dice no a Lollobrigida | accolto il ricorso contro il Piano Fauna

Il Tar del Lazio ha deciso di accogliere il ricorso presentato da associazioni animaliste e ambientaliste contro il Piano Fauna. La sentenza annulla tre sezioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. La decisione riguarda quindi direttamente le disposizioni contenute nel provvedimento e interessa le organizzazioni che si sono opposte alla sua attuazione.

