Un utente di Reddit ha raccontato di aver subito un’ustione al polso causata da un Apple Watch, evidenziando un problema legato alla batteria del dispositivo. Dopo l’incidente, ha affrontato mesi di difficoltà con il servizio di assistenza, cercando di risolvere la situazione e ottenere supporto. La vicenda mette in luce i rischi associati ai problemi di batteria degli smartwatch.

Un utente di Reddit ha condiviso una vicenda che mette in luce i potenziali rischi legati agli smartwatch, in particolare all’Apple Watch ($299 su Amazon), quando si verifica un grave difetto della batteria. Secondo quanto riportato, il 24 settembre 2025 il retro del suo Apple Watch sarebbe diventato improvvisamente molto caldo mentre l’utente lavorava al laptop. Nonostante lo smartwatch sia stato rimosso immediatamente dal polso, la pelle ha riportato ustioni permanenti, lasciando una cicatrice a forma di Apple Watch ancora visibile mesi dopo l’incidente. L’utente ha contattato Apple lo stesso giorno, ma la situazione non si è risolta nemmeno dopo più di sei mesi. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Apple Watch: ustione al polso e mesi di problemi con l’assistenza

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