Assalto al corriere con 1.700 iPhone e 145 Apple Watch Valore | 2,5 milioni Quattro arresti tra Castellammare e Napoli

Quattro persone sono state arrestate tra Castellammare e Napoli in seguito a un assalto a un corriere che trasportava circa 1.700 iPhone e 145 Apple Watch, con un valore stimato di 2,5 milioni di euro. Durante le indagini dei carabinieri sono stati sequestrati anche droga, armi e contanti. L’episodio è avvenuto all’inizio del 2024 e ha coinvolto il furto di oggetti di alta tecnologia.