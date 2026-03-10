Assalto al corriere con 1.700 iPhone e 145 Apple Watch Valore | 2,5 milioni Quattro arresti tra Castellammare e Napoli
Quattro persone sono state arrestate tra Castellammare e Napoli in seguito a un assalto a un corriere che trasportava circa 1.700 iPhone e 145 Apple Watch, con un valore stimato di 2,5 milioni di euro. Durante le indagini dei carabinieri sono stati sequestrati anche droga, armi e contanti. L’episodio è avvenuto all’inizio del 2024 e ha coinvolto il furto di oggetti di alta tecnologia.
Colpo del 2024 a un corriere carico di iPhone, AirPods e Apple Watch: sequestri di droga, armi e contanti nelle indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Rapina milionaria a Castellammare: banda finge posto di blocco e assalta corriere con 1.700 iPhoneColpo da oltre 2,5 milioni di euro ai danni di un corriere carico di prodotti Apple.
Apple presenta la collezione di accessori primavera 2026 colorata per iphone e apple watchla presentazione primavera 2026 di Apple introduce una gamma rinnovata di accessori per iPhone e Apple Watch, caratterizzata da tonalità vivaci e...