AirPods Pro 4 | Apple punta su fotocamera e infrarossi per audio adattivo e nuove funzioni di accessibilità

Apple sta sviluppando una nuova versione degli AirPods Pro, la quarta, che potrebbe integrare una fotocamera. Questa innovazione, anticipata da un analista e da un noto divulgatore di prototipi, aprirebbe nuove prospettive per l’interazione con l’ambiente circostante e l’accessibilità, potenzialmente rivoluzionando l’esperienza d’uso degli auricolari. Il lancio di questi nuovi AirPods è previsto per il prossimo futuro, con un possibile mantenimento del prezzo attuale. L’indiscrezione, emersa in data 10 febbraio 2026, si basa sulle rivelazioni di “Kosutami”, figura online ben nota per la sua attività di raccolta e divulgazione di informazioni relative a prototipi Apple.🔗 Leggi su Ameve.eu

Apple potrebbe aggiungere un sensore IR o una fotocamera ai prossimi AirPods Pro.

