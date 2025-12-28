Appiano Gentile Inter | stasera la sfida con l’Atalanta

Stasera si gioca la partita tra Appiano Gentile e Atalanta, con l’Inter pronta a scendere in campo. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime notizie sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide, offrendo un aggiornamento chiaro e preciso in vista dell’impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu tornano in campo. Questa sera a Bergamo la sfida all’Atalanta di Raffaele Palladino. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

