Il Sassuolo ha subito due sconfitte consecutive, una situazione che non si verificava da due mesi. Dopo questa serie negativa, la squadra si colloca a 38 punti e si avvicina alla salvezza virtuale. La squadra non si accontenta e punta a entrare nella top ten della classifica. La squadra ha concluso le ultime partite con due risultati negativi.

In due sconfitte di fila, il Sassuolo, non incappava da due mesi. Arriva, il doppio stop, dopo che i neroverdi hanno raggiunto, attestandosi a 38 punti, la salvezza virtuale. E suggeriscono agli scettici e ai malfidati che il gruppo, dopo aver prodotto il massimo sforzo con la ‘serie d’oro’ da 15 punti in 6 partite, adesso possa ‘mollare’, o comunque prendersi il tempo che serve a ricaricare le batterie. "Non se ne parla, l’obiettivo è continuare a lottare per fare più punti possibili da qui alla fine, ed è per questo che continueremo a lavorare: vogliamo finire nelle prime dieci": scaccia i dubbi, Tarik Muharemovic, che al Bologna aveva segnato all’andata, inchiodando la partita del Dall’Ara sull’uno a uno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Appagati? No, vogliamo finire nella top ten"

Articoli correlati

Tricolori giovanili a Treviso. Masini entra nella top tenLe allieve dell’Ale Colnago Modena Greta Masini (foto) e Carlotta Lunghi sono state protagoniste ai tricolori giovanili che si sono svolti nella...

MasterChef 29 gennaio, eliminati e chi è entrato nella Top TenMilano, 29 gennaio 2026 – Quella di giovedì 29 gennaio è stata la serata nella quale sono stati decretati i nomi dei concorrenti entrati di diritto...

How to Stay Consistent and Motivated