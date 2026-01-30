Questa sera a Milano si è deciso ufficialmente chi entra nella Top Ten di MasterChef Italia 2026. Durante la puntata, sono stati eliminati alcuni concorrenti, mentre altri sono riusciti a conquistare il loro posto tra i migliori. La gara continua a essere molto combattuta e i fan seguono con attenzione ogni passo dei loro preferiti.

Milano, 29 gennaio 2026 – Quella di giovedì 29 gennaio è stata la serata nella quale sono stati decretati i nomi dei concorrenti entrati di diritto nella Top Ten di MasterChef Italia 2026. Insieme ai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo i protagonisti della serata – il talent show di cucina è in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – sono stati anche diversi ospiti illustri. I concorrenti. Gli 11 aspiranti cuochi amatoriali ai fornelli nella serata di giovedì 29 gennaio di MasterChef Italia 2026 sono stati Matteo C., ovvero Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza; Dorella, 57 anni di Taranto, impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica; Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Jonny, operaio 25anne della provincia di Lucca; Matteo Li, 27enne di origini cinesi nato e cresciuto a Bologna, che si occupa di investimenti online; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come Oss; l’odontoiatra 44enne di Genova Alessandro; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Iolanda, nata in Brasile e residente a Cosenza, dove lavorava come insegnante; Irene, studentessa 20enne di Giurisprudenza, nata a Pamplona e cresciuta a Messina, che attualmente vive a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MasterChef 29 gennaio, eliminati e chi è entrato nella Top Ten

Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW arriva una nuova puntata di Masterchef Italia.

Nella puntata di giovedì 15 gennaio di MasterChef Italia 2025, andata in onda su Sky Uno, due concorrenti sono stati eliminati.

