MasterChef 29 gennaio eliminati e chi è entrato nella Top Ten
Questa sera a Milano si è deciso ufficialmente chi entra nella Top Ten di MasterChef Italia 2026. Durante la puntata, sono stati eliminati alcuni concorrenti, mentre altri sono riusciti a conquistare il loro posto tra i migliori. La gara continua a essere molto combattuta e i fan seguono con attenzione ogni passo dei loro preferiti.
Milano, 29 gennaio 2026 – Quella di giovedì 29 gennaio è stata la serata nella quale sono stati decretati i nomi dei concorrenti entrati di diritto nella Top Ten di MasterChef Italia 2026. Insieme ai giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo i protagonisti della serata – il talent show di cucina è in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – sono stati anche diversi ospiti illustri. I concorrenti. Gli 11 aspiranti cuochi amatoriali ai fornelli nella serata di giovedì 29 gennaio di MasterChef Italia 2026 sono stati Matteo C., ovvero Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto in Brianza; Dorella, 57 anni di Taranto, impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica; Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Jonny, operaio 25anne della provincia di Lucca; Matteo Li, 27enne di origini cinesi nato e cresciuto a Bologna, che si occupa di investimenti online; Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come Oss; l’odontoiatra 44enne di Genova Alessandro; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Iolanda, nata in Brasile e residente a Cosenza, dove lavorava come insegnante; Irene, studentessa 20enne di Giurisprudenza, nata a Pamplona e cresciuta a Messina, che attualmente vive a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
