Tricolori giovanili a Treviso Masini entra nella top ten

Le atlete dell’Ale Colnago Modena, Greta Masini e Carlotta Lunghi, hanno partecipato ai campionati italiani giovanili tenutesi presso il Castello Roganzuolo di S. Treviso. In questa competizione, Greta Masini si è distinta entrando nella top ten, confermando il buon livello delle giovani cicliste del team. La manifestazione si è svolta in un contesto suggestivo, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per le promesse del ciclismo italiano.

Le allieve dell’Ale Colnago Modena Greta Masini (foto) e Carlotta Lunghi sono state protagoniste ai tricolori giovanili che si sono svolti nella splendida location del Castello Roganzuolo di S.Fior (Treviso). Le portacolori del team modenese diretto da Milena Cavani hanno concluso nella top ten, Masini 7ª tra le allieve del 1° anno, purtroppo causa una caduta non ha potuto lottare per il podio. Positiva la gara di Lunghi, 9ª, che ha ceduto nel finale dopo essere stata sempre a ridosso della top five. Gli altri componenti del team gialloblù hanno collezionato piazzamenti con l’allievo del 2° anno Lucio Baccini giunto 19° ed Omar Bellini 32°. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tricolori giovanili a Treviso. Masini entra nella top ten Leggi anche: Qualità della vita, Parma entra nella top ten: +16 posizioni in un anno Leggi anche: Messina ad alto livello digitale, la città entra nella top ten Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tricolori giovanili a Treviso. Masini entra nella top ten; Ciclismo, esordienti ed allievi. Ciclocross, prime maglie tricolori. Cinquecento in gara a Treviso. Ciclismo, esordienti ed allievi. Ciclocross, prime maglie tricolori. Cinquecento in gara a Treviso - Saranno oltre 500 gli esordienti ed allievi che si contenderanno oggi a S. msn.com

Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2026. Bravissime ragazze!!! "KTM Academy le Marmotte" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.