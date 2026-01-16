L’ipotesi di un ritorno di Ivan Perisic all’Inter si fa più concreta, con dettagli della trattativa emersi nelle ultime ore. Mentre il PSV Eindhoven resiste, si intensificano le negoziazioni per riportare l’esterno croato in nerazzurro. Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti sui progressi e le possibili modalità dell’accordo, che potrebbero rafforzare la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Perisic Inter, l’ipotesi di un ritorno a Milano dell’esterno croato prende quota nelle ultime ore: continua la resistenza del PSV Eindhoven. Il mercato della Beneamata si accende improvvisamente con un nome che evoca ricordi gloriosi per la tifoseria. Nelle ultime ore è emersa con insistenza la possibilità di rivedere in maglia nerazzurra Ivan Perisic, l’infaticabile esterno croato capace di coprire l’intera fascia con qualità e fisicità. Attualmente in forza al PSV Eindhoven, il vicecampione del mondo 2018 rappresenterebbe una soluzione ideale per completare il pacchetto esterni a disposizione di Cristian Chivu, tecnico rumeno che apprezza particolarmente i giocatori duttili e pronti per i grandi palcoscenici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Perisic Inter, prende quota l’ipotesi del ritorno: i dettagli della trattativa spiegati da Fabrizio Romano

