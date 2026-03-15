Durante il Gran Premio di Cina 2026, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula Uno, segnando anche la sua prima pole position e il ritorno di un pilota italiano sul gradino più alto del podio dopo quasi due decenni. La gara ha visto anche un segnale mentale di Lewis Hamilton nei confronti di Charles Leclerc.

PAGELLE GP CINA 2026 F1. Kimi Antonelli 9: la prima vittoria in Formula Uno non si scorda mai, a maggior ragione se arriva all’indomani della prima pole position e quasi 20 anni dopo l’ultimo successo di un pilota italiano nella categoria. Oggi è stato praticamente perfetto, trovando una buona partenza (era fondamentale restare davanti a Russell) e mantenendo la lucidità nei momenti più delicati della corsa, con un solo piccolo errore a pochi giri dalla fine a risultato ormai acquisito. George Russell 7,5: perde la sua vera grande occasione di attaccare Antonelli al via, rimanendo bloccato alle spalle delle Ferrari nelle battute iniziali e soprattutto nei primi giri del secondo stint alla ripartenza dalla Safety Car. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, pagelle GP Cina 2026: Antonelli non sbaglia (quasi) niente; il segnale mentale di Hamilton verso Leclerc

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