Antonella Elia la fine con Pietro Delle Piane | Non era il mio uomo ideale

Antonella Elia, ospite a Verissimo, ha annunciato la fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, affermando di aver capito che lui non era il suo uomo ideale. La showgirl ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto sulla loro storia, senza entrare in dettagli sulle motivazioni che li hanno portati alla separazione. La notizia è stata confermata durante la trasmissione televisiva.

(Adnkronos) – "Ho capito che non era il mio uomo ideale". Antonella Elia ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane. I due stavano per sposarsi, ma nel corso del preparativi la conduttrice ha deciso di fare dietrofront. Nonostante lo considera ancora oggi il suo più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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