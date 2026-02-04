Uomini e Donne lite tra un Cavaliere e Gianni Sperti e un bacio nel Trono Classico ANTICIPAZIONI

Da novella2000.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Uomini e Donne si è vissuto un momento di grande tensione in studio. Un Cavaliere ha avuto una discussione accesa con Gianni Sperti, che ha portato a uno scontro piuttosto acceso. Nel frattempo, tra un confronto e l’altro, c’è stato anche un bacio nel Trono Classico, lasciando tutti senza parole. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena.

Cosa è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 3 febbraio 2026? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 3 febbraio 2026. A svelarci cosa è accaduto in studio è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Alessio Pili Stella, che ha deciso di chiudere sia con Deborah che con Rosanna Siino. Deborah intanto è uscita anche con Gabriele. Tuttavia il Cavaliere, a sorpresa, ha affermato di voler interrompere la frequentazione. Scoppia una lite tra Alessio e Gianni Sperti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

uomini e donne lite tra un cavaliere e gianni sperti e un bacio nel trono classico anticipazioni

© Novella2000.it - Uomini e Donne, lite tra un Cavaliere e Gianni Sperti e un bacio nel Trono Classico (ANTICIPAZIONI)

Approfondimenti su Uomini Donne

Uomini e Donne, il vip vuole il trono: “Gianni Sperti, corteggiami”

Un uomo di 36 anni, originario di Anzio, si presenta a Uomini e Donne con una richiesta chiara: vuole il trono.

Uomini e Donne anticipazioni, trono over: coppia si lascia e cavaliere abbandona

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, trono over, si è parlato della crisi tra Gemma Galgani e Mario Lenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne anticipazioni: Alessio chiude con Deborah e Rosanna e litiga con Gianni; Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: è Ernesto; Miriam Leone e le scene di sesso: Più imbarazzante per gli uomini che per le donne. E racconta di una lite con Stefano Accorsi; Elisabetta e Sebastiano Mignosa, dura lite a Uomini e Donne/ Lei chiude la frequentazione.

uomini e donne liteUomini e Donne, brutta lite tra Gianni Sperti e Alessio: c’entrano due dameGianni Sperti e Alessio litigano a Uomini e Donne Stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà una lite piuttosto accesa tra ... lanostratv.it

uomini e donne liteAlessio Pili Stella, scoppia la lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ Deborah e Rosanna scatenano tuttoAlessio Pili Stella, nella registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio 2026, è tornato al centro dello studio annunciando la decisione di chiudere sia con Deborah che con Rosanna con cui, dopo vari ... ilsussidiario.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.