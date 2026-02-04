uomini e donne lite tra un cavaliere e gianni sperti e un bacio nel trono classico anticipazioni

Questa mattina a Uomini e Donne si è vissuto un momento di grande tensione in studio. Un Cavaliere ha avuto una discussione accesa con Gianni Sperti, che ha portato a uno scontro piuttosto acceso. Nel frattempo, tra un confronto e l’altro, c’è stato anche un bacio nel Trono Classico, lasciando tutti senza parole. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena.

Cosa è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 3 febbraio 2026? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta martedì 3 febbraio 2026. A svelarci cosa è accaduto in studio è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Alessio Pili Stella, che ha deciso di chiudere sia con Deborah che con Rosanna Siino. Deborah intanto è uscita anche con Gabriele. Tuttavia il Cavaliere, a sorpresa, ha affermato di voler interrompere la frequentazione. Scoppia una lite tra Alessio e Gianni Sperti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Un uomo di 36 anni, originario di Anzio, si presenta a Uomini e Donne con una richiesta chiara: vuole il trono.

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, trono over, si è parlato della crisi tra Gemma Galgani e Mario Lenti.

