Anticipazioni Uomini e Donne puntate 16-20 febbraio 2026 | la confessione di Alessio provocherà forti tensioni Mauro si fidanza

Il personaggio Alessio ha fatto una confessione during le registrazioni di Uomini e Donne, causando tensioni tra i partecipanti. Mauro ha deciso di iniziare una relazione ufficiale, annunciandolo con entusiasmo in studio. La prossima settimana, i telespettatori assisteranno a momenti intensi e a scontri tra i protagonisti, mentre alcuni concorrenti cercano di capire cosa riserva il loro futuro sentimentale.

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 16 al 20 febbraio su Canale 5, si preannunciano ricche di colpi di scena, tra confessioni destabilizzanti, addii e dichiarazioni d'amore. Al centro dello studio ci sarà Alessio Pili Stella, che ammetterà di essere stato in intimità con due dame, Rosanna e Deborah, a distanza .

Un Posto al Sole torna in tv dal 16 al 20 febbraio 2026, portando nuove storie e tensioni tra i personaggi principali.

Alessio ha scelto Rosanna durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne.

