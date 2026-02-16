Anticipazioni Uomini e Donne puntate 16-20 febbraio 2026 | la confessione di Alessio provocherà forti tensioni Mauro si fidanza
Il personaggio Alessio ha fatto una confessione during le registrazioni di Uomini e Donne, causando tensioni tra i partecipanti. Mauro ha deciso di iniziare una relazione ufficiale, annunciandolo con entusiasmo in studio. La prossima settimana, i telespettatori assisteranno a momenti intensi e a scontri tra i protagonisti, mentre alcuni concorrenti cercano di capire cosa riserva il loro futuro sentimentale.
Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 16 al 20 febbraio su Canale 5, si preannunciano ricche di colpi di scena, tra confessioni destabilizzanti, addii e dichiarazioni d’amore. Al centro dello studio ci sarà Alessio Pili Stella, che ammetterà di essere stato in intimità con due dame, Rosanna e Deborah, a distanza . Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne 2023-2024 anticipazioni, Gemma spiazza tutti: la dama torinese bacia due new entry.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 febbraio 2026
Un Posto al Sole torna in tv dal 16 al 20 febbraio 2026, portando nuove storie e tensioni tra i personaggi principali.
Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Alessio Sceglie Rosanna!
Alessio ha scelto Rosanna durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 10 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne, le anticipazioni del 10 febbraio: Maria De Filippi rimprovera Ciro; Uomini e Donne Anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gemma in lacrime, Mario assente; ?Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2026: Gemma crolla in studio, Sara elimina Raien.
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 12 febbraio 2025/ Lettera di Alessio a Rosanna, Gemma resta ma…Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 12 febbraio 2025: lettera di Alessio Pili Stella a Rosanna Siino, Gemma Galgani resta ... ilsussidiario.net
Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 febbraio 2026/ Gabriele interessato a Sara, bacio per CiroLe anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne con il cavaliere Gabriele che mostra interesse per Sara Gaudenzi e Ciro che bacia Alessia Messina. ilsussidiario.net
Uomini e donne, anticipazioni puntata 11 febbraio: malore per Gemma, Sara elimina Raien "Leggi la storia nei commenti " facebook