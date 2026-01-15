È disponibile Anteprima Panini 413, che presenta gli annunci delle uscite previste per gennaio 2026. In questa anteprima, è possibile consultare l’elenco completo delle novità e scaricare il PDF con tutte le informazioni dettagliate, offrendo così una panoramica accurata delle prossime pubblicazioni.

Finalmente ci siamo! Anteprima 413 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per marzo 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. PDF completo: CLICCA QUI PER SCARICARE ANTEPRIMA 413 L'articolo proviene da NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Anteprima Panini 413: tutti gli annunci di Gennaio 2026 e il PDF!

Leggi anche: Anteprima Panini 411: tutti gli annunci di Novembre 2025 e il PDF!

Leggi anche: Anteprima Panini 412: tutti gli annunci di Dicembre 2025 e il PDF!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

* NUOVA RECENSIONE * Paperone e i Bitquack: un'anteprima (link nei commenti) "Una delle novità annunciate per l’inizio del 2026, presentata sul numero 411 di Anteprima Panini, è il volume Paperone e i Bitquack. Pubblicata con il titolo originale Picsou et facebook