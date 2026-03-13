Festa di fine Ramadan | ci sarà anche la sindaca di Foggia

Alla fine del Ramadan, si terrà una celebrazione a Foggia con la partecipazione della sindaca e del vescovo. L’evento segna la conclusione del mese sacro per i musulmani e coinvolge le autorità locali, che prenderanno parte alle cerimonie ufficiali. La festa rappresenta un momento di incontro tra diverse comunità e istituzioni della città.

Il Vescovo di Foggia-Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la Vice sindaca Lucia Aprile e varie rappresentanze dell’amministrazione, degli enti territoriali e delle istituzioni parteciperanno alla celebrazione dell’Eid al-Fitr, la festa che conclude il mese sacro di Ramadan. L’evento, organizzato dal Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, si terrà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 08:00 presso lo Slow Park in Viale Manfredi, in un clima di dialogo, partecipazione e apertura verso l’intera cittadinanza. La presenza congiunta delle istituzioni civili e religiose conferisce alla ricorrenza un valore simbolico di grande rilievo, poiché testimonia la volontà comune di promuovere una città fondata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione tra le diverse componenti sociali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

