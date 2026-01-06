I mille volti della Befana perugina Tornano i grandi classici della festa Annullata la discesa dal campanile

A Perugia, la festa della Befana si conferma con i suoi tradizionali volti, anche se quest’anno la discesa dal campanile è stata annullata. Nonostante le condizioni meteorologiche, gli eventi si svolgeranno comunque, portando gioia ai più piccoli con calze in regalo e momenti di convivialità. La manifestazione, ricca di simboli e tradizioni, rappresenta un’occasione per condividere un rito antico, adattandosi alle esigenze del momento.

Nonostante la minaccia della pioggia e con aggiustamenti in corsa, la Befana è pronta a irrompere oggi a Perugia con la sua carica di allegria, divertimento, solidarietà e calze in regalo per i più piccoli. In versione classica o spericolata, in sella alle moto, a bordo di auto d'epoca o sui pattini, la vecchierella regalerà oggi una giornata di festa. Il tradizionale cartellone perugino si apre stamani con due grandi classici dell' Epifania: alle 9.30 parte da piazza IV Novembre la Motobefana, iniziativa con finalità benefica aperta a tutti i motociclisti che in questa 29esima edizione sostiene l'associazione Vivo a Colori.

