Esercito USA | 20 miliardi per Anduril la rivoluzione

L’esercito degli Stati Uniti ha firmato un contratto decennale con Anduril, una startup specializzata in tecnologie di difesa. L’accordo prevede un investimento di 20 miliardi di dollari, destinato allo sviluppo e alla fornitura di sistemi avanzati. La partnership è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici inclusi nell’accordo.

L’Esercito degli Stati Uniti ha siglato un accordo decennale con Anduril, una startup della difesa tecnologica. Il contratto, valido per dieci anni con possibilità di estensione, potrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari. Questa intesa non è un semplice acquisto, ma la consolidazione di oltre 120 azioni di approvvigionamento separate in un’unica impresa contrattuale. L’obiettivo dichiarato è fornire hardware, software, infrastrutture e servizi integrati per il campo di battaglia moderno. Dal caos dei contratti alla strategia del software. La logica dietro questo mega-contratto risiede nella necessità di velocizzare l’acquisizione delle capacità software. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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