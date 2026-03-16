La Juventus sarebbe interessata ad Andreas Schjelderup, ala sinistra del Benfica. La notizia arriva da Mundo Deportivo, che indica il club torinese tra quelli europei che hanno osservato il talento norvegese. Schjelderup è un giocatore del Benfica e viene menzionato come possibile obiettivo di mercato per i bianconeri. La trattativa o eventuali sviluppi non sono stati ancora ufficializzati.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Juventus è tra i club europei che hanno messo gli occhi su Andreas Schjelderup, ala sinistra norvegese del Benfica. Un nome ancora poco noto al grande pubblico italiano, ma che in Portogallo e in Europa sta rapidamente diventando uno dei profili più interessanti della sua generazione. Chi è Andreas Schjelderup. Nato il 1° giugno 2004 a Bodø, città norvegese ben nota ai tifosi bianconeri, Schjelderup è un attaccante capace di giocare sia come ala sinistra che come trequartista o mezzala. Dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco, è particolarmente pericoloso per i suoi inserimenti senza palla e per la capacità di concludere da fuori area. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Andreas Schjelderup alla Juventus: chi è il talento del Benfica nel mirino bianconero

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