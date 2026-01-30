Mercato Lazio si accende la pista Schjelderup | forte interesse per il talento del Benfica

La Lazio sta seguendo con attenzione il giovane talento del Benfica, Schjelderup. La società biancoceleste sta cercando di capire se ci sono i margini per portarlo a Roma, valutando costi e possibilità di inserimento. Nei prossimi giorni, il club potrebbe fare un passo deciso, ma la trattativa resta ancora tutta da definire.

