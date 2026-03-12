Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono cominciate e l’Italia ha aperto il percorso battendo Porto Rico 78-41. L’allenatore Andrea Capobianco ha commentato l’atteggiamento delle ragazze, definendolo eccezionale, senza fare riferimenti all’attacco di Porto Rico. La partita ha confermato i livelli di gioco delle italiane, che ora si preparano alle prossime sfide ufficiali.

Iniziano le qualificazioni ai Mondiali 2026, inizia anche un bel cammino per l’Italia, che battendo Porto Rico per 78-41 dimostra come i livelli esistano. Da una parte USA, Spagna e azzurre, dall’altra Senegal, Nuova Zelanda e Porto Rico, almeno per il momento. Questo ha raccontato la prima giornata, ed è un gran conforto per la squadra azzurra di Andrea Capobianco che sta provando a riportare la bandiera tricolore ai Mondiali dopo 32 anni. Queste le parole di coach Capobianco rilasciate a margine della partita e anche della conferenza stampa e raccolte dalla FIP: “ L’esordio è stato molto convincente e evo fare i complimenti alle ragazze, perché sono state secondo me strepitose da un punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Capobianco: “Atteggiamento delle ragazze eccezionale, tolti tutti i riferimenti all’attacco di Porto Rico”

Articoli correlati

LIVE Italia-Porto Rico 15-6, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: ottimo avvio delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-6 Splendida azione di Pasa, che poi serve Andrè sotto canestro.

LIVE Italia-Porto Rico 28-14, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: splendido primo quarto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-19 Verona perfora la difesa portoricana e trova due punti con un comodo appoggio al tabellone.

Aggiornamenti e notizie su Andrea Capobianco

Discussioni sull' argomento Pre-Mondiale, Italia-Porto Rico 78-41. Stasera Azzurre con la Nuova Zelanda (22.00, SkySport, RaiSport e Dazn); BM ON LBA/ Olimpia Milano - Poeta difende Mannion: Ha bisogno del contesto giusto, continuerà ad aiutarci; LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio.

Fip, Capobianco ct delle azzurre fino al 2027Il Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro (Fip) ha ratificato il rinnovo biennale del contratto di Andrea Capobianco, che rimarrà commissario tecnico della nazionale femminile ... ansa.it

Andrea Capobianco: “Vogliamo fare qualcosa di veramente grande. La nostra anima nasce dall’umiltà” - x.com

Supporters Magazine. . L'intervista esclusiva a Andrea Capobianco, allenatore della nazionale femminile, realizzata dal direttore di SM oggi a Roma al Bar del Tennis. facebook