Samuele Bonaccorsi si distingue come protagonista di Francavilla, segnando il suo secondo gol con il club. Dopo il primo in Coppa contro il Valmontone, questa volta il suo gol decisivo ha permesso all’Ancona di qualificarsi per la finale contro la Pistoiese. Il giocatore ha espresso soddisfazione per la vittoria, sottolineando l’importanza di un momento che definisce “bellissimo” per la sua carriera e per la squadra.

Samuele Bonaccorsi protagonista con il secondo gol in biancorosso. Sempre in Coppa, il primo contro il Valmontone, ma stavolta decisivo, visto che ha consegnato all’Ancona la finale contro la Pistoiese. In precedenza gli erano stati annullati due gol in campionato, quello di Chieti e quello di Ostia, entrambi apparsi regolari: "Per fortuna stavolta era buono, stavolta non me l’hanno annullato – ha commentato a caldo Bonaccorsi, scherzando –. Un attimo ho guardato l’arbitro, temevo. Poi è scoppiata la gioia, è stato un momento bellissimo. Raggiungere questo obiettivo era molto importante per noi, per la società, per i tifosi, siamo molto orgogliosi di questo risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bonaccorsi è l’eroe di Francavilla: "Siamo davvero felici, una grande risposta mentale». "Il gol, un momento bellissimo»

