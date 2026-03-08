Ecco cosa indossavano i candidati agli Oscar 2026 alla loro prima cerimonia degli Academy Awards

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, sono stati mostrati i look dei candidati alla prima partecipazione all’evento. Alcuni di loro hanno sfilato sul palco in abiti eleganti e curati nei dettagli, mentre altri hanno preferito uno stile più semplice e minimalista. La maggior parte dei presenti ha scelto colori classici come nero, bianco o tonalità neutre, evidenziando un’attenzione particolare alla raffinatezza dell’outfit.

Che abbiano fatto il loro debutto agli Academy Awards nel 1986, nel 2025 o in qualsiasi anno nel mezzo, rivediamo cosa scelsero di indossare i candidati di quest'anno per la loro prima volta agli Oscar.