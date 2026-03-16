Un imprenditore noto invita gli italiani a votare sì, sostenendo che la questione riguarda la tutela della giustizia e non la politica. In un messaggio pubblico, ha detto:

“ Votate sì, votate sì, votate sì. Non è un fatto politico, è un fatto – per noi italiani – di essere salvaguardati dalla giustizia”. Forte e chiaro il messaggio di Flavio Briatore in vista del referendum sulla giustizia. “La mia coscienza mi dice di farlo”, la prima sottolineatura dell’imprenditore nel video pubblicato sui suoi canali social. “Dobbiamo votare sì. Tutti i Paesi civili hanno la separazione delle carriere meno noi”, ha poi rincarato la dose, accendendo i riflettori sulla sua storia giudiziaria. Il suo giudizio è netto: “Sono il classico esempio di persecuzione”. Briatore è dunque tornato al 2010, al sequestro del mega yacht Force Blue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Briatore vota sì. "I pm in Italia non pagano mai"

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