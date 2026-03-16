Ancelotti torna sull’esonero alla Juventus | Mi ha colpito molto quando succede per la prima volta…

Carlo Ancelotti ha commentato l'esonero subito alla Juventus molti anni fa, affermando che l'esperienza lo ha colpito profondamente, soprattutto perché si trattava del suo primo caso di questa natura. Ha ricordato come abbia vissuto quel momento, senza entrare in dettagli, e ha sottolineato le emozioni provate in quel periodo. Ancelotti ha condiviso le sue sensazioni riguardo a quell'episodio passato.

Carlo Ancelotti ha parlato dell’esonero incassato alla Juventus ormai tanti anni fa. Vediamo che cosa ha detto il ct del Brasile. La Juve riappare nei ricordi di Carlo Ancelotti. Intervistato da Marca, l’attuale commissario tecnico del Brasile ha ripercorso le tappe della sua carriera, soffermandosi sulla fine del rapporto con il club bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’addio nell’estate del 2001 rappresenta il primo esonero subito dal tecnico emiliano. Carlo Ancelotti ha ricordato quel momento come un passaggio cruciale della sua militanza in panchina, segnando una svolta nel suo percorso professionale dopo l’esperienza a Torino. LE PAROLE DI ANCELOTTI – « Nel 2001 ero stato cacciato dalla Juventus e mi trovavo in vacanza in attesa del Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ancelotti torna sull’esonero alla Juventus: «Mi ha colpito molto, quando succede per la prima volta…» Articoli correlati Joshua Jackson per la prima volta su James Van Der Beek: “Sto rielaborando, la sua morte mi ha colpito come padre”L’attore Joshua Jackson ha rotto il silenzio sulla morte di James Van Der Beek, suo ex collega in Dawson's Creek. Valentina torna ad Amici 25 dopo una settimana, è la prima volta che succede: “Voglio arrivare alla fine”Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 25 dopo una settimana lontana per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso. Thierry Henry on the Brutal Juventus Mentality Aggiornamenti e notizie su Ancelotti torna Ancelotti: Mi ha molto colpito l'esonero da parte della JuveIntervistato da Marca, Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, si sofferma anche sull'esonero da parte della Juventus nell'estate del 2001, il primo avuto nella sua ... tuttojuve.com Ancelotti rivela l’amarezza per l’esonero dalla Juventus e chi non lo voleva ct del BrasileL'attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: dagli esoneri di Juve e Napoli alla firma con il Brasile ... sport.virgilio.it