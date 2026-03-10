Joshua Jackson per la prima volta su James Van Der Beek | Sto rielaborando la sua morte mi ha colpito come padre
L’attore Joshua Jackson ha parlato pubblicamente per la prima volta della morte di James Van Der Beek, suo ex collega nella serie Dawson's Creek. Jackson ha detto di essere ancora in fase di elaborazione del lutto e ha spiegato che la perdita ha avuto un forte impatto su di lui, paragonandola a quella di un genitore.
L’attore Joshua Jackson ha rotto il silenzio sulla morte di James Van Der Beek, suo ex collega in Dawson's Creek. L'attore, parlando per la prima volta in un’intervista a Today il 10 marzo ha spiegato che "l'elaborazione del lutto è ancora in corso" e che la sua morte lo ha colpito molto anche come padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
