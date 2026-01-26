Valentina torna ad Amici 25 dopo una settimana è la prima volta che succede | Voglio arrivare alla fine

Valentina Pesaresi torna ad Amici 25 dopo una settimana di assenza, un evento senza precedenti nel programma. La cantante desidera proseguire il suo percorso e ha espresso la volontà di arrivare fino alla fine del talent. La sua decisione di rientrare testimonia l'impegno e la determinazione a superare le difficoltà incontrate fino a ora.

Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 25 dopo una settimana lontana per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso. Era stata Maria De Filippi a proporle di andare via temporaneamente e decidere poi cosa fare. "Voglio arrivare fino alla fine", ha spiegato lei.

