Parma Rinaldi si racconta | Mi ispiro a Donnarumma ecco cosa mi ha colpito di Buffon Dopo la partita contro il Napoli…

Filippo Rinaldi, protagonista della recente partita tra Parma e Napoli, si è raccontato in un’intervista a Il Corriere dello Sport. Il giovane portiere ha condiviso le sue ispirazioni, citando Donnarumma come modello e evidenziando le qualità di Buffon che lo hanno influenzato. Rinaldi, emergente nel panorama calcistico, si distingue per il suo percorso e le sue ambizioni, portando nuova energia alla squadra emiliana.

Filippo Rinaldi è il nome nuovo che ha fatto sussultare il Tardini e non solo. Classe 2002, portiere di proprietà del Parma, ha vissuto una notte da favola al Maradona contro il Napoli: esordio assoluto in Serie A, porta inviolata e titolo di MVP. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato. L’UTILITÀ DELLE GARE LONTANO DA PARMA «Certo che sì, mi hanno permesso di crescere. Anche se poi l’esordio in Serie A è tutt’altra cosa. Al mio preparatore ho detto poco prima di entrare in campo: “Ma ti rendi conto per sto per debuttare?”». IL DOPO PARTITA «Sono rientrato negli spogliatoi e ho chiamato la mia famiglia e la mia fidanzata, con cui convivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

