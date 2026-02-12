International Talent Award 2026 dal 19 al 22 febbraio Cattolica diventa capitale della danza

Dal 19 al 22 febbraio Cattolica si trasforma nella capitale della danza. L’International Talent Award 2026 sta per aprire i battenti e la città si prepara ad accogliere artisti da tutto il mondo. La manifestazione promette quattro giorni di spettacoli, talenti e passione, con il centro che si riempirà di musica, movimento e entusiasmo. La città si sta già organizzando per accogliere spettatori e concorrenti, pronti a vivere un evento che si preannuncia tra i più belli degli ultimi anni.

di Massimiliano Craus E’ tutto pronto per l’edizione 2026 dell’International Talent Award ITA con la città di Cattolica pronta ad essere invasa dal festoso popolo della danza. Dal 19 al 22 febbraio, infatti, il Teatro Della Regina di Cattolica diventerà palcoscenico ambitissimo per ballerine e ballerini provenienti da ogni dove. Tutto pronto per una kermesse sempre più nel novero delle attese un intero di anno di lavoro, come voluto fortemente dalla direzione artistica di “Metti le Ali al Talento”. Il comitato “Metti le Ali al Talento”, organizzazione già presente da diversi anni con numerosi altri progetti in giro per il mondo con una visibilità sempre in crescendo, è in campo per favorire la valorizzazione e la promozione della bella gioventù che danza e che ambisce al professionismo a cinque stelle! Le stelle invitate all’edizione 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su International Talent Award “Grande Soirée de Danse”: il programma del galà per l’International Talent Award La “Grande Soirée de Danse” segna il cuore del galà dell’International Talent Award 2026 a Cattolica. Ascolti tv 11 febbraio 2026: One Life (10.2%), Una nuova vita (19.7%), Affari Tuoi (22.3%), La Ruota della Fortuna (22.6%) | Dati Auditel Mercoledì 11 febbraio 2026, le due principali reti italiane si sfidano con le loro soap. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su International Talent Award Argomenti discussi: Cattolica Regina della danza con l'International Talent Award 2026 e il Grande Soirée de Danse; Cattolica Regina della danza con l’International Talent Award 2026 e il Grande Soirée de Danse; Startup Ecosystem Stars Awards 2025: l’incubatore I3P premiato a Parigi per il suo ecosistema di imprese innovative; Redlight to Limelight trionfa al FIPADOC. Cattolica Regina della danza con l’International Talent Award 2026 e il Grande Soirée de DanseOltre il 33 per cento di candidature in più rispetto allo scorso anno, con ballerini provenienti da tutta Italia, dall’Europa, America Latina e Australia, tra ... chiamamicitta.it BONAIRE INTERNATIONAL ART & TALENT ACADEMY Ta presenta: MISS TEEN BONAIRE PRESS PRESENTATION Fecha: 25 yüni 2023 Orario: 18:00 Sitio: Aula SGB Faltando 3 siman mas..... Karchinan ta obtenibel serka tur kandidata Yama : - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.