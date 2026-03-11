BookStorming 2026 dal 19 al 22 marzo

Dal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, CasermArcheologica ospiterà la nuova edizione del festival Bookstorming, evento dedicato alla promozione della letteratura e dell’editoria. La manifestazione si svolgerà negli spazi della struttura, coinvolgendo autori, editori e lettori in una serie di incontri e presentazioni. La rassegna si inserisce nel calendario delle fiere primaverili della città.