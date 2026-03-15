Il Serale di Amici 25 sta per iniziare, e per la prima volta ci saranno quattro giudici al posto dei tre abituali. Quattro personalità sono state confermate come componenti della giuria, segnando una novità rispetto alle edizioni precedenti. La presenza di un giudice in più cambierà, di certo, la dinamica del programma. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Il Serale di Amici 25 è pronto a partire e spunta una novità clamorosa sulla giuria. Dopo anni in cui è stata composta da tre personalità, questa volta i giudici saranno quattro. Questo importante dettaglio è stato annunciato sui profili social ufficiali del programma subito dopo la puntata del pomeridiano andata in onda oggi, 15 marzo 2026. L’annuncio è arrivato senza rivelare i nomi: al loro posto sono stati pubblicati indizi visivi che stanno alimentando la curiosità dei fan. Chi è davvero la cantante Elena D’Elia Amici Serale 2026: la data di inizio. La fase finale di Amici debutterà sabato 21 marzo su Canale 5, segnando un passaggio cruciale per i concorrenti rimasti in gara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale 2026, confermati quattro giudici: chi sono

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