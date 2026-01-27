Amg Energia e Reset avviata la campagna per la riverniciatura di circa 3.100 pali dell' illuminazione

Amg Energia e Reset hanno avviato una campagna di riverniciatura di circa 3.100 pali dell’illuminazione pubblica, iniziando dal quartiere Zen. L’intervento interesserà undici zone della città, migliorando l’aspetto e la funzionalità degli impianti. Questa iniziativa mira a valorizzare l’estetica urbana e garantire un’illuminazione più efficace e curata in tutta la zona.

Parte la campagna di Amg Energia e Reset per la riverniciatura dei pali dell'illuminazione pubblica. È stato avviato questa mattina, partendo dal quartiere Zen, l'intervento congiunto che servirà a "rifare il look" agli impianti in undici zone della città. I lavori sono partiti questa mattina da via Primo Carnera, allo Zen, e riguarderà altri 3.100 impianti (via Umberto Giordano, Santa Maria di Gesù, Baida, Fiera, Castelnuovo, via Magliocco, via Chiavelli, nei pressi dell'ex Macello, Sampolo, Colozza, Ruggerone da Palermo). La durata prevista dell'intervento è di un anno. La scelta di partire dal quartiere periferico dello Zen, spiegano da Amg Energia, serve a "rimarcare la presenza e l'attenzione dell'Amministrazione e delle sue partecipate sul quartiere.

