Nei primi due mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno registrato una crescita nel traffico passeggeri, confermando la tendenza positiva già osservata nei mesi precedenti. I dati ufficiali diffusi da Aeroporti di Puglia indicano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, senza specificare numeri o dettagli sui flussi di traffico. La situazione rimane stabile, con segnali di consolidamento della ripresa.

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale. In dettaglio 777.972 sono stati i passeggeri di linea nazionale e 472.502 i passeggeri della linea internazionale che continua a crescere facendo registrare un +14,7%. Un risultato questo che consolida la crescita e la solidità della rete aeroportuale pugliese. L'articolo Puglia, aeroporti: traffico passeggeri, prosegue la tendenza positiva Dati gennaio-febbraio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

