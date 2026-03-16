Alunni alla scoperta del dialetto | Non solo lingua ma memoria

Gli alunni della scuola primaria Mazzacurati di Galliera stanno esplorando il dialetto bolognese, approfondendo un aspetto della cultura locale. Durante le attività, i bambini hanno ascoltato storie e imparato parole tipiche del dialetto, con l’obiettivo di conoscere meglio le radici del territorio. Il progetto coinvolge insegnanti e studenti in un percorso di riscoperta delle tradizioni linguistiche della zona.

Gli alunni della primaria Mazzacurati di Galliera alla scoperta del dialetto bolognese. Il sindaco Stefano Zanni e l’assessore all’Istruzione Laura Luppi si sono recati a scuola per assistere a una lezione diversa dal solito: una lezione dedicata alla riscoperta delle tradizioni e delle radici del territorio, tra racconti di campagna, animali della fattoria e parole della nostra storia. È proseguito infatti, anche quest’anno, il percorso che prevede l’insegnamento del dialetto bolognese, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Il progetto per questa edizione ha interessato le classi quarte della scuola primaria Mazzacurati ed è realizzato con il supporto dell’ Unione Reno Galliera, il coordinamento scientifico del professor Rovinetti Brazzi e grazie al fondamentale contributo di Yuri Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alunni alla scoperta del dialetto: "Non solo lingua, ma memoria" Articoli correlati "L'uso del dialetto sta via via scomparendo" secondo un report Istat, anche la lingua italiana potrebbe avere qualche problemaGli Stati Uniti hanno circa 350 milioni di abitanti, di cui 50 milioni, ovvero il 14,3%, parlano prevalentemente spagnolo. Scuola, gli alunni delle 'Mazzini' alla scoperta della Spagna: viaggio studio in AndalusiaUna settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte: è quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di primo grado 'I. Approfondimenti e contenuti su Alunni alla scoperta del dialetto Non... Temi più discussi: Gli alunni delle scuole di Pollein alla scoperta del territorio; Alunni alla scoperta del dialetto: Non solo lingua, ma memoria; Scuola, gli alunni delle 'Mazzini' alla scoperta della Spagna: viaggio studio in Andalusia; Intervenire nelle emergenze: i bimbi alla scoperta della Croce Bianca. Alunni alla scoperta del dialetto: Non solo lingua, ma memoriaGli alunni della primaria Mazzacurati di Galliera alla scoperta del dialetto bolognese. Il sindaco Stefano Zanni e l’assessore all’Istruzione ... ilrestodelcarlino.it Ceva, il Museo del Fungo riparte dai più piccoli: al via le attività 2026Sono stati gli alunni delle scuole del territorio ad aprire la nuova stagione museale, tra orto didattico e attività alla scoperta della natura ... cuneodice.it Ho creato per i miei alunni una mappa sui modi del verbo! Una rappresentazione grafica chiara e ben organizzata dei concetti, che aiuterà a visualizzare le differenze tra i modi finiti e indefiniti. Uno strumento davvero utile che potrete presentare all’inizio della - facebook.com facebook Se ti chiedessero di raccontare chi sei da dove inizieresti Oggi siamo a @FieraDidactaITA, la fiera sulla formazione alla Fortezza da Basso, dove presentiamo a scuole e alunni il nostro nuovo laboratorio “Ogni volto è poesia”, dedicato al genere del ritratto. @ x.com