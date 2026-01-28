L' uso del dialetto sta via via scomparendo secondo un report Istat anche la lingua italiana potrebbe avere qualche problema

L’uso del dialetto sta scomparendo lentamente, secondo un report dell’Istat. Tra il 2015 e il 2024, sempre meno italiani usano il dialetto nelle relazioni quotidiane. Sempre più persone parlano principalmente in italiano, sia in famiglia che tra amici. In ambito familiare, la quota di chi preferisce l’italiano è passata dal 45,9% al 53,6%. Tra gli amici, il dato si è spostato dal 49,6% al 58,7%. La lingua italiana sembra consolidarsi, mentre i dialetti perdono terreno. La situazione rappresent

Gli Stati Uniti hanno circa 350 milioni di abitanti, di cui 50 milioni, ovvero il 14,3%, parlano prevalentemente spagnolo. In Italia, con i nostri 59 milioni di abitanti, non siamo ancora a una situazione del genere. Ma dobbiamo prepararci: negli ultimi 10 anni circa 1,5 milioni di italiani sono emigrati all’estero, e al momento il 9,2% della popolazione che vive nella Penisola è straniero, ovvero 5,4 milioni di persone. Percentuale che dovrebbe salire al 16,5% entro i prossimi 25 anni. Le comunità più ampie di residenti che usano come lingua madre un idioma diverso dall’italiano parlano, secondo i dati Istat, rumeno, seguito poi da arabo, albanese e spagnolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "L'uso del dialetto sta via via scomparendo" secondo un report Istat, anche la lingua italiana potrebbe avere qualche problema Approfondimenti su Dialetti Italiani Fecondità in calo: oltre 10 milioni di persone non intendono avere figli. Le difficoltà economiche restano il principale ostacolo secondo il nuovo report Istat Violenza sulle donne: 6,4 milioni le vittime in Italia secondo il nuovo report Istat 2025 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Dialetti Italiani Argomenti discussi: Dialetto addio, in famiglia si parla solo l'italiano; ISTAT: L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere – Anno 2024; L'Italia dei dialetti sta scomparendo: meno di un italiano su 10 lo parla in famiglia; In Abruzzo il dialetto resiste in famiglia, ma l’italiano domina con gli estranei: lo studio dell'Istat. ISTAT * USO LINGUA ITALIANA – DIALETTI – LINGUE STRANIERE (2024): «QUASI UNA PERSONA SU DUE (48,4%) PARLA SOLO O PREVALENTEMENTE ITALIANO / NEL NORD-EST USO ...Circa quattro persone su 10 (42%) utilizzano il dialetto in almeno un ambito relazionale, in forma esclusiva o alternata all’italiano. Il suo uso è più frequente nelle relazioni più strette – 38% in ... agenziagiornalisticaopinione.it Uso del dialetto in Italia in diminuzione negli ultimi 40 anniUso del dialetto in Italia in diminuzione negli ultimi 40 anni secondo l'Istat, a favore di un maggiore uso dell'italiano. mam-e.it Gli abruzzesi non disdegnano il dialetto. Lo rivela il rapporto dell'Istat sull’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere, relativo al 2024. Secondo i dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica in Abruzzo il 10,1% della popolazione parla solo o p - facebook.com facebook Secondo l'Istat, l'uso esclusivo del #dialetto è sceso al 9,6% nel 2024, mentre l'italiano diventa la lingua prevalente in tutti i contesti relazionali x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.