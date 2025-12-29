Montella truffe e finti investimenti online | denunciate dieci persone

I Carabinieri di Montella hanno portato a termine un’indagine che ha coinvolto dieci persone, tra i 19 e i 60 anni, denunciate per truffe e false opportunità di investimento online. L’attività investigativa ha permesso di accertare le responsabilità di alcuni soggetti in reati di natura fraudolenta, contribuendo alla tutela delle vittime e alla prevenzione di simili episodi nel territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso una articolata attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 60 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di "truffa" ai danni di una giovane.

