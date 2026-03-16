Le Alpi Apuane saranno al centro di un festival musicale che si terrà nel 2026, organizzato dal Club Alpino Italiano in collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane. La presentazione dell’evento è prevista nei prossimi giorni, mentre la quattordicesima edizione promette di richiamare numerosi partecipanti. La manifestazione si svolgerà in diverse location della zona e coinvolgerà artisti e appassionati di musica.

Le Alpi Apuane protagoniste della musica: nel 2026 si terrà la quattordicesima edizione del Festival organizzato dal Cai con il Parco Regionale la cui presentazione avverrà a giorni. La manifestazione è ormai una tradizione che coniuga l’ambiente unico delle nostre montagne e dei luoghi che sono palcoscenici naturali con la poesia delle note che ad alta quota rappresentano qualcosa di ancora più magico. Nel dossier di candidatura di Massa Capitale della Cultura 2028 “ Musica sulle Apuane ” è ben presente proprio come esempio di “sostenibilità ad alta quota” perché insieme agli spettacoli il Club Alpino organizza escursioni che hanno come fine principale proprio l’ educazione ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alpi Apuane alla ribalta con il festival promosso da Cai e parco regionale

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