Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euro Scossone in Borsa

Amplifon ha annunciato l'acquisto di GN Hearing, azienda danese attiva nel settore degli apparecchi acustici, per un importo di 2,3 miliardi di euro. L'operazione ha provocato un forte movimento sui mercati finanziari, con le quotazioni di Amplifon che hanno subito variazioni significative. La transazione riguarda un'acquisizione diretta dell'intera società danese e si inserisce in un piano di espansione internazionale.

Milano, 16 marzo 2026 – L’azienda italiana leader nel settore degli apparecchi acustici, Amplifon, acquista GN Hearing, gruppo danese, con una spesainvestimento di 2,3 miliardi di euro. Una maxi acquisizione che sta scuotendo il settore e, anche in merito all’alto valore economico dell’operazione, creando fibrillazione nel Mercato. Amplifon ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo con GN Store Nord AS per l'acquisizione dell'intero business Hearing (GN Hearing), che ha sede in Danimarca, attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa. L'Operazione, riporta un comunicato, valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euro. Scossone in Borsa Articoli correlati Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euroMilano, 16 marzo 2025 – L’azienda italiana leader nel settore degli apparecchi acustici, Amplifon, acquista GN Hearing, gruppo danese, con una... Amplifon, 2,3 miliardi per l’acquisizione di Gn HearingAmplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store Nord per l’acquisizione dell’intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Almplifon acquista Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euroMaxi acquisizione dell’azienda italiana leader nel settore degli apparecchi acustici. È un momento di svolta per Amplifon, ha commentato l'amministratore delegato Enrico Vita ... quotidiano.net Amplifon rileva GN Hearing per 2,3 miliardi di euro dalla danese GN Store NordOperazione mista in contanti e azioni: il gruppo italiano paga 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon ... milanofinanza.it