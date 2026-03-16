Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euro

Amplifon, azienda italiana nel settore degli apparecchi acustici, ha annunciato l'acquisto di GN Hearing, gruppo danese, per un investimento di 2,3 miliardi di euro. L'operazione coinvolge una delle principali realtà del settore e rappresenta una delle acquisizioni più rilevanti nel mercato degli apparecchi acustici. La transazione è stata comunicata ufficialmente oggi.

Milano, 16 marzo 2025 – L’azienda italiana leader nel settore degli apparecchi acustici, Amplifon, acquista GN Hearing, gruppo danese, con una spesainvestimento di 2,3 miliardi di euro. Una maxi acquisizione che sta scuotendo il settore e, anche in merito all’alto valore economico dell’operazione, creando fibrillazione nel Mercato. Amplifon ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo con GN Store Nord AS per l'acquisizione dell'intero business Hearing (GN Hearing), che ha sede in Danimarca, attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa. L'Operazione, riporta un comunicato, valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euro Articoli correlati Amplifon, 2,3 miliardi per l’acquisizione di Gn HearingAmplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store Nord per l’acquisizione dell’intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e... Google acquista Wiz: 32 miliardi per la sicurezza cloudLa tecnologia sta ridefinendo il industriale italiano attraverso un’acquisizione storica da 32 miliardi di dollari. Tutto quello che riguarda Almplifon acquista Almplifon acquista la danese Gn Hearling per 2,3 miliardi di euroMaxi acquisizione dell’azienda italiana leader nel settore degli apparecchi acustici. È un momento di svolta per Amplifon, ha commentato l'amministratore delegato Enrico Vita ... quotidiano.net Amplifon rileva GN Hearing per 2,3 miliardi di euro dalla danese GN Store NordOperazione mista in contanti e azioni: il gruppo italiano paga 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon ... milanofinanza.it