Amplifon 2,3 miliardi per l’acquisizione di Gn Hearing

Amplifon ha raggiunto un accordo con Gn Store Nord per acquistare il loro business Hearing. L’operazione prevede una combinazione di azioni e una somma in contanti, e il valore complessivo dell’acquisizione si aggira intorno ai 2,3 miliardi di euro. L’accordo è stato formalizzato con la firma di un contratto definitivo.

Amplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store Nord per l’acquisizione dell’intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa. L’operazione valuta Gn Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. Al closing, secondo i termini dell’accordo, Gn riceverà 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon. Il perfezionamento dell’operazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento dello scorporo di Gn Hearing dal gruppo Gn. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1... Prada registra ricavi per 5,7 miliardi nell’anno dell’acquisizioneIl gruppo Prada, fresco di acquisizione di Versace, registra ricavi netti pari a 5,718 miliardi di euro per il 2025. Tutti gli aggiornamenti su Amplifon 2 3 miliardi per... Temi più discussi: Amplifon acquisterà GN Hearing per un valore di 2,3 miliardi di euro (cash-free e debt-free); Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Borsa oggi 5 marzo: petrolio e gas volatili, listini in rialzo. A Milano sprofondano Nexi e Amplifon, svetta Campari – diretta. Amplifon rileva GN Hearing per 2,3 miliardi di euro dalla danese GN Store NordOperazione mista in contanti e azioni: il gruppo italiano paga 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon ... milanofinanza.it ***Amplifon: acquisisce Gn Hearing, operazione da 2,3 mldCash 1,69 mld piu' 56 milioni titoli Amplifon (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Amplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store ... ilsole24ore.com Amplifon acquisisce Gn Hearing per 2,3 miliardi. L'operazione attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa #ANSA x.com Amplifon Via Regina Margherita, Santa Teresa di Riva - facebook.com facebook