Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 marzo | stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Martedì 17 marzo, in diversi comuni della Calabria, le scuole resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo arancione. La decisione riguarda più province e si applica a tutte le istituzioni scolastiche della zona. L’elenco dei comuni interessati viene aggiornato regolarmente. La misura è stata presa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche previste.

A causa dell'allerta meteo arancione in Calabria, martedì 17 marzo le scuole resteranno chiuse in numerosi comuni di diverse province L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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