Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 febbraio | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole nel cosentino martedì 17 febbraio, a causa delle forti nevicate che hanno reso le strade impraticabili. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, e l’elenco dei comuni interessati continua ad aggiornarsi.
Domani, 17 febbraio, le scuole rimangono chiuse nel cosentino per l'allerta meteo. L'elenco è in aggiornamento. Consultate i siti internet comunali. I sindaci confermano: "scuole chiuse". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Allerta meteo scuole chiuse venerdì 13 febbraio: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO
La Protezione Civile ha annunciato l’allerta meteo arancione per tutta la fascia tirrenica della Calabria.
Allerta meteo scuole chiuse martedì 20 gennaio, stop alle lezioni in diversi comuni di Sardegna, Sicilia e Calabria. ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Martedì 20 gennaio, diverse scuole in Sardegna, Sicilia e Calabria rimarranno chiuse a causa di un’allerta meteo.
ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!
Argomenti discussi: Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini; Allerta meteo per forte vento, scuole chiuse a Palermo; Allerta meteo, scuole chiuse a Reggio Calabria anche venerdì 13 febbraio.
Allerta Meteo, scuole chiuse anche martedì 17 in tantissimi Comuni del Sud per il forte maltempo in arrivo | ELENCO LIVEUna nuova e intensa perturbazione atlantica è pronta a investire il Sud Italia tra la giornata di oggi e, soprattutto, domani, martedì 17 febbraio 2026. Si tratta dell’ennesimo ciclone profondo che ra ... strettoweb.com
Allerta Meteo, anche lunedì scuole chiuse in molti comuni della Calabria | ELENCO LIVEUna nuova e intensa ondata di maltempo è in arrivo sull’Italia per domani, lunedì 16 febbraio, con effetti che si protrarranno anche nella giornata di martedì 17. Un nuovo impulso ciclonico di origine ... strettoweb.com
Allerta Meteo: le regioni più colpite dal nuovo peggioramento, "attenzione oggi pomeriggio" - facebook.com facebook
Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio: le zone a rischio x.com