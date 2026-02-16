Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 febbraio | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole nel cosentino martedì 17 febbraio, a causa delle forti nevicate che hanno reso le strade impraticabili. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, e l’elenco dei comuni interessati continua ad aggiornarsi.