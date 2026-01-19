Allerta meteo scuole chiuse martedì 20 gennaio stop alle lezioni in diversi comuni di Sardegna Sicilia e Calabria ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Martedì 20 gennaio, diverse scuole in Sardegna, Sicilia e Calabria rimarranno chiuse a causa di un’allerta meteo. L’ondata di maltempo prosegue sull’Italia meridionale, interessando in particolare le due isole maggiori. L’elenco delle scuole interessate sarà aggiornato nel corso della giornata. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali per eventuali variazioni e ulteriori dettagli.

Continua l’ondata di maltempo che imperversa sull’Italia meridionale e in particolare sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. In attesa del bollettino meteo della Protezione Civile (nazionale e regionale), alcuni comuni, in autonomia, hanno deciso di chiudere le scuole anche per domani, martedì 20 gennaio. Quando il maltempo imperversa in Italia, la domanda più frequente è: chi può decidere la sospensione delle attività scolastiche o la chiusura delle scuole? In caso di emergenze meteorologiche, la decisione di sospendere le attività didattiche o chiudere gli istituti spetta ai prefetti e ai sindaci, autorità competenti per garantire la sicurezza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

