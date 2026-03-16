Il 17 marzo 2026, diverse regioni del Sud Italia sono state interessate da un’ondata di maltempo che ha portato piogge intense e temporali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo con livelli arancione e giallo, portando alla chiusura di molte scuole in alcuni comuni. La situazione resta monitorata, con aggiornamenti in corso e l’elenco dei comuni coinvolti in fase di definizione.

Prosegue l’ondata di maltempo sul Sud Italia. Per la giornata di martedì 17 marzo 2026 la Protezione Civile mantiene l’allerta meteo in diverse regioni con livello arancione e giallo a causa di piogge intense, temporali e rischio idrogeologico. Le condizioni atmosferiche restano instabili soprattutto nelle regioni meridionali, dove sono attese precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. La situazione più critica riguarda la Calabria, dove è stata confermata allerta arancione su gran parte del territorio, in particolare nelle aree ioniche e nel sud della regione. Sul resto della Calabria è invece prevista allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Allerta meteo martedì 17 marzo 2026, scuole chiuse in diversi comuni: elenco in aggiornamento

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